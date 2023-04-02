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      Северо-Казахстанская область

    До 20 градусов тепла ожидается в апреле в СКО

    2 Апреля 2023, 04:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ожидается теплая апрельская погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет превышать норму на один градус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах 5,3 - 6,8 тепла.

    В первой декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от минус 5-10 до минус 1 - плюс 4 градусов, днем - от 3-4 до 10-15 тепла.

    В начале второй декады похолодает ночью до минус 1-6 градусов, днем - до плюс 4-9. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 6-11 тепла, днем - до плюс 16-21 градуса.

    В третьей декаде столбик термометра опуститься ночью до минус 4 - плюс 1 градуса, днем - до плюс 6-11. В конце декады потеплеет ночью до 6-11, днем - до 16-21 градуса.

    Количество осадков за месяц ожидается около нормы - 19-30 мм. Дождь прогнозируется в начале первой, в конце второй, в начале третьей декад, с мокрым снегом - в середине третьей декады. Гроза - в начале третьей декады. Туман вероятен в начале и в конце первой декады. Ветер 15-20 метров в секунду ожидается часто в течение месяца.

    О том, какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года, можно прочесть здесь.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Регионы Погода Природа Петропавловск
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