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До 20 градусов потеплеет на юге Казахстана 3-5 марта
2 Марта 2022 15:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казгидромете рассказали о погоде в Казахстане на 3-5 марта. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Хотя и наступила календарная весна, жители северных и восточных регионов Казахстана еще не успели ее почувствовать – холодный антициклон удерживал в этих регионах морозную погоду преимущественно без осадков. Однако уже 4 марта на территорию нашей страны начнет смещаться циклон со Средиземного моря, неся с собой большие запасы влаги и тепла, принося осадки, преимущественно в виде дождя, и долгожданное повышение температуры воздуха. Столбики термометров в северных регионах поднимутся в дневные часы до 0-5 тепла, а в южных регионах - до 15-20 градусов тепла.
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