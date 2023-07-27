До 2 млн порций мороженого покупают казахстанцы каждый день

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аномальная жара держится почти во всех регионах Казахстана. Проблему перегрева на палящем солнце решает мороженое – спрос на холодное лакомство вырос в разы. По оценкам компании «Шин-Лайн» – лидера отечественного рынка мороженого – ежедневно казахстанцы съедают 1,9 миллиона порций, передает МИА «Казинформ».

Алматы стал лидером среди городов Казахстана по поеданию мороженого. По оценке специалистов «Шин-Лайн», в среднем алматинцы в текущем июле потребляют до 750 тысяч порций мороженого ежедневно, что превышает 5 млн порций за неделю. На втором месте столица страны Астана – её жители потребляют около 185 тысяч порций. Замыкают тройку лидеров городов – любителей мороженого Тараза и Усть-Каменогорска: в каждом из этих городов жители покупают ежедневно около 130 тысяч порций лакомства.

Как отмечает председатель совета директоров компании «Шин-Лайн» Дмитрий Докин, «среди широкого ассортимента, производимого нашей фабрикой мороженого, максимальный показатель в пик сезона закрепился за всеми любимыми брендами «Бомба», «Мишка на полюсе», а также за мороженым конфетной серии «Золотая коллекция».

Объемы потребления мороженого, по оценке экспертов, в целом зависят от сезона и погодных условий. Напомним, что, по данным компании Euromonitor, каждый казахстанец ежегодно потребляет примерно по 2,5 кг мороженого, более 40% из которого приходится на долю бренда «Шин-Лайн». Для сравнения, в Беларуси и России на одного жителя ежегодно приходится по 3,1 – 3,2 кг мороженого, в Кыргызстане – около 2,2 кг, в Узбекистане – 1,5 кг, а в Европе – в среднем до 8 кг. Впрочем, это не предел: в некоторых странах мира потребление мороженого достигает 15-20 кг на одного жителя.

С каждым годом объёмы потребления мороженого в Казахстане растут – так, в 2021-м в течение июля по стране было куплено около 900 тысяч порций мороженого, а сегодня этот показатель выше более чем в два раза.

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