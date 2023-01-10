До 2,5 тысячи увеличится количество грантов на резидентуру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году Министерством здравоохранения начнется внедрение системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году после принятия соответствующего закона начнем внедрение системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Эти меры направлены на защиту прав пациентов, законодательную защиту медработников, повышение имиджа этой профессии, привлечение подрастающего поколения к сфере здравоохранения», - сказала министр здравоохранения на заседании коллегии ведомства.

В этом году ведомством также планируется подготовить 36 профессиональных стандартов.

«В этом году в рамках реализации поручений Президента из средств республиканского бюджета планируется увеличить количество грантов на резидентуру до 2,5 тысячи. После принятия закона о страховании профессиональной ответственности свыше 270 тысяч медработников будут защищены законом», - добавила Ажар Гиният.



