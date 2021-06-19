Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    До 2,5 млн посещений планируется довести туризм в Туркестане до 2025 года

    19 Июня 2021, 16:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 2025 года планируется довести туризм в Туркестане до 2,5 млн посещаемостей. Об этом рассказал аким области Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По посещению мавзолея самый максимальный рекорд за все годы был полторы тысячи в день. Сейчас в день посещают 8 тысяч человек. Мы видим, как растет сам «Керуен-сарай». Это все еще внутренний туризм. Может быть, приезжают из Кызылорды, Шымкента и других городов. Но из других стран еще не приезжают. Наша цель – довести туризм до 2025 года до 2,5 млн человек. Я думаю, это вполне достижимые цифры, судя по динамике», - отметил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

    Ранее аким ответил на вопрос журналиста касательно того, из чего строился комплекс «Керуен-сарай». По его словам, он весь состоит из железобетона, арматуры, здесь все построено с большим запасом, несмотря на то, что сейсмичность в этом регионе незначительная.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туркестанская область Туризм Акимат Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка