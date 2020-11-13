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До 18 градусов мороза прогнозируют в Казахстане
13 Ноября 2020 12:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Понижение температуры воздуха прогнозируют 14-16 ноября в Казахстане, передает МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет», циклон с большим запасом влаги с центром над Екатеринбургом будет определять погоду большей части Казахстана. Пройдут осадки, местами сильные, преимущественно снег, ожидается усиление ветра, в северной половине - с метелью.
В тыл циклону, на западные регионы страны, смещается холодный северо-западный антициклон – с 15 ноября прогнозируется прекращение осадков. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха по всей территории республики, в ночные часы на большей части страны до 10- 18 мороза, на юго-западе, юге, юго-востоке и востоке Казахстана до 2-13 мороза. В течение периода местами по территории республики ожидается туман, в южной половине - гололед.
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