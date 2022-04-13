До 170 россиян подали заявления на получение гражданства Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около тысячи россиян за первый квартал 2022 года обратились за видом на жительство в Казахстане. Такие данные привел первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день есть небольшое увеличение людей, обратившихся с просьбой о виде на жительство. Если в предыдущие годы эта цифра варьировалась от 350 до 400 человек, то сейчас около тысячи человек на сегодняшний день за первый квартал 2022 года обратились за видом на жительство в нашей стране», - сообщил М. Кожаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Согласно статистике спикера, 170 россиян и 7 украинцев подали на получение нашего гражданства.

«Наша аналитика показывает, что и в прошлом году обращалось примерно такое же количество людей за гражданством Республики Казахстан. А чуть раньше даже чуть больше - более 200 человек обращались за приобретением гражданства Республики Казахстан», - пояснил первый замминистра.

Ранее Марат Кожаев прокомментировал количество въехавших и выехавших граждан России. По его словам, в страну въехало около 130 тысяч россиян, а свыше 120 тысяч выехало из Казахстана.