До $162 млн может вырасти экспорт Казахстана в Иран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Тегеране (Иран) стартовала двухдневная Торгово-экономическая миссия Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свои экспортные возможности представляют два десятка казахстанских компаний, представляющих продукцию машиностроительной, пищевой, фармацевтической промышленности, производства строительных материалов.

Как отметил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, открывавший казахстанско-иранский Бизнес-форум в рамках ТЭМ, «Казахстан планомерно реализовывает стратегические цели и задачи, направленные на развитие торгово-экономических отношений страны, интегрируя сотни малых и средних предприятий с внешними рынками».

«В прошлом году ковидные ограничения оказали негативное влияние на взаимную торговлю Казахстана и Ирана, сократив ее на 37%. Но уже за 8 месяцев текущего года мы смогли превысить объем товарооборота всего прошлого года. Это говорит о большом потенциале торговли наших стран», - сообщил Кайрат Торебаев.

Анализ выявил потенциал наращивания экспорта в Иран казахстанских товаров металлургической отрасли, пищевой, машиностроительной, химической и фармацевтической промышленности на сумму $162,3 млн.

Вице-министр торговли и интеграции РК приветствовал переговорный процесс по превращению подписанного между Ираном и Евразийским экономическим союзом временного соглашения по созданию зоны свободной торговли в полноформатное соглашение, которое будет способствовать росту товарооборота между странами.

Росту взаимодействия двух стран содействует эксплуатация железной дороги «Казахстан-Туркменистан-Иран». Данное сообщение обеспечивает возможность для перевалки 10 млн тонн грузов.

«Через эту дорогу Иран имеет возможность выхода на российские и китайские рынки, в свою очередь наша страна – на все государства Персидского залива. Данная магистраль оказала положительное влияние на выведение двустороннего и регионального торгово-экономического сотрудничества на новый уровень», - отметил Кайрат Торебаев.

Как отметил Посол РК в ИРИ Асхат Оразбай, внимание иранского бизнеса в казахстанской Торгово-экономической миссии демонстрирует «наличие огромного взаимного интереса между нашими странами в развитии торгово-экономических связей».

«За прошлый год иранскими инвесторами привлечено 4,3 млн долларов прямых инвестиций в экономику Казахстана. За первый квартал этого года данный показатель составил уже 1,7 млн долларов. На реализации находится множество новых проектов. К примеру, относительно недавно подписан контракт между Морским портом Актау и Коммерческой палатой Казвина по строительству коммерческо-логистического комплекса на территории порта», - отметил Посол.

Он также сообщил, что между Казахстаном, Ираном и Россией подписан Меморандум по торговле пшеницей, разрешающий временный импорт, транзит и своп казахстанской пшеницы в эти страны. Следует максимально использовать данный механизм.

«Мы имеем все необходимые механизмы для наращивания нашего сотрудничества, а главное, желание и крепкую политическую волю лидеров двух государств», - констатировала казахстанская делегация.