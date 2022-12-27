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    До 160 тысяч казахстанцев будут выходить на пенсию ежегодно - глава Минтруда

    27 Декабря 2022, 12:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане насчитываются 2,2 млн пенсионеров. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр труда ответила на вопрос, сколько пенсионеров будет в Казахстане с 2028 года.

    «Ежегодно у нас выходят на пенсию около 120 тысяч человек, примерно из них 50% были женщины. Теперь у нас будут выходить на пенсию примерно 150-160 тысяч человек. Сегодня - 2,2 млн пенсионеров, а с 2028 года будут 2,5-2,6 миллиона человек. На 400 тысяч человек будет увеличиваться - за счет тех, которые достигают пенсионного возраста в целом, и плюс за счет людей, у которых приостанавливаются пенсионный возраст до 61 года», - сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Ранее Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения».

    Согласно документу, предусматривается приостановление с 2023 до 2028 года запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минтруда РК Общество Пенсия
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