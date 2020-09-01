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До 1588 увеличилось число умерших от коронавируса в Казахстане
1 Сентября 2020 18:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 65 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции зарегистрированы в Казахстане с 24 по 30 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по теме197 пациентов с коронавирусом в Казахстане находятся в тяжелом состоянии Пневмония с признаками коронавируса: 25 724 заболевших и 292 летальных исхода за месяц Плюс 602: Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 96899
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 3
город Алматы - 13
город Шымкент - 1
Акмолинская область - 4
Алматинская область - 6
Атырауская область - 10
Восточно-Казахстанская область - 12
Жамбылская область - 1
Западно-Казахстанская область - 3
Карагандинская область - 5
Кызылординская область - 2
Павлодарская область - 5
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1588 случаев с летальным исходом.
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