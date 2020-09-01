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До 1588 увеличилось число умерших от коронавируса в Казахстане

1 Сентября 2020 18:35
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До 1588 увеличилось число умерших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 65 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции зарегистрированы в Казахстане с 24 по 30 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:


город Нур-Султан - 3

город Алматы - 13

город Шымкент - 1

Акмолинская область - 4

Алматинская область - 6

Атырауская область - 10

Восточно-Казахстанская область - 12

Жамбылская область - 1

Западно-Казахстанская область - 3

Карагандинская область - 5

Кызылординская область - 2

Павлодарская область - 5

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1588 случаев с летальным исходом.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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