До 1588 увеличилось число умерших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 65 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции зарегистрированы в Казахстане с 24 по 30 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:





город Нур-Султан - 3

город Алматы - 13

город Шымкент - 1

Акмолинская область - 4

Алматинская область - 6

Атырауская область - 10

Восточно-Казахстанская область - 12

Жамбылская область - 1

Западно-Казахстанская область - 3

Карагандинская область - 5

Кызылординская область - 2

Павлодарская область - 5

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1588 случаев с летальным исходом.