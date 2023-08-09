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    До 15 лет лишения свободы грозит наркозакладчику из Павлодара

    9 Августа 2023, 21:58

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По улице Ворушина в Павлодаре сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 18-летний неработающий горожанин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При личном досмотре у подозреваемого изъяты 40 свертков с веществами, которые согласно заключению экспертизы являются синтетическими наркотиками массой более 28 граммов.

    По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».Подозреваемый содержится под стражей. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область МВД РК Борьба с наркотиками Павлодар
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