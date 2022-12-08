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    До 135 тысяч единиц планируют увеличить производство автомобилей в Казахстане

    8 Декабря 2022, 13:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев ответил на вопросы журналистов касательно развития отечественного автопрома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году мы произвели более 80 тысяч автомобилей, в этом году за 11 месяцев было выпущено более 90 тысяч. Фактически до конца года мы произведем 110 тысяч автомобилей. В следующем году мы планируем поднять показатель до 135 тысяч», - сказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах пленарного заседания Сената.

    По его словам, есть возможности для увеличения данных показателей.

    «Потому что спрос среди населения очень высок. Во время визита в Алматы Глава государства заложил первый кирпич строительства трех новых заводов. Есть планы, что там откроют три мощных китайских заводов. Заводы будут построены в течение 1,5 лет», - добавил К. Ускенбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Промышленность Транспорт МИИР РК
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