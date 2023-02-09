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    До 12 тысяч 391 человека возросло число погибших при землетрясениях в Турции

    9 Февраля 2023, 07:36

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - По информации AFAD , что 12 тысяч 391 человек погиб и 62 тысячи 914 человек получили ранения в результате землетрясений в Кахраманмараше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Установлено 70 тысяч 818 палаток.

    «6 февраля произошло 648 афтершоков после землетрясения силой 7,7 балла в районе Кахраманмараш-Пазарджик и землетрясения силой 7,6 балла с центром в Эльбистане», - отмечается в сообщении AFAD.

    Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Землетрясение
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