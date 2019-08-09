До $100 тысяч смогут без декларации ввозить и вывозить казахстанцы

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – С февраля 2020 года граждане государств-членов Евразийскогоэкономического союза (ЕАЭС) при пересечении границ с деньгами (в эквиваленте) наобщую сумму более 100 тысяч долларов США должны будут при декларировании предоставлятьтаможенникам документы, подтверждающие происхождение провозимых средств, передаеткорреспондент МИА «Казинформ».

«Коллегия ЕЭК (Евразийскойэкономической комиссии – Казинформ) установила, что при таможенномдекларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежныхинструментов необходимо представить документы для подтверждения ихпроисхождения при превышении общей суммы, эквивалентной 100 тысячам долларовСША», - говорится в сообщении комиссии.

Данное решение КоллегияЕЭК приняла 6 августа этого года, рассматривая вопросы в сферах торговли,таможенного сотрудничества, технического регулирования, обращения лекарственныхсредств, применения санитарных и ветеринарных мер, цифровизации экономики,функционирования внутреннего рынка стран ЕАЭС.

В ЕЭК пояснили ТАСС,что решение вступает в силу через 180 календарных дней с момента опубликованияна сайте комиссии. Отметим, что информация о решении ЕЭК была опубликована насайте комиссии 7 августа.

Согласно действующемуТаможенному кодексу (ТК) ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат: наличныеденежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличныхденежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе натаможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территорииСоюза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют,действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможеннойдекларации; денежные инструменты, за исключением дорожных чеков. Договор о ТКЕАЭС вступил в силу 1 января 2018 года.

Государствами-участникамиЕАЭС являются: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, КыргызскаяРеспублика и Российская Федерация.