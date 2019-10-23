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    До 1 ноября продлен срок заявки на участие в проекте «100 новых лиц»

    23 Октября 2019, 16:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проходит третий этап национального проекта «100 новых лиц Казахстана», который был запущен в рамках программы «Рухани Жаңғыру», передает МИА «Казинформ».

    Идет активный прием заявок потенциальных кандидатов со всех уголков Казахстана. Инициативная группа проекта «БЮРО 100» ищет героев в каждом регионе.

    В этом году организаторы выявляют новые лица из числа молодых казахстанцев, тех, кто не старше 39 лет. У каждого претендента должна быть интересная история успеха. Организаторов интересуют те, кто своим талантом и трудом добились высот в карьере, или же настоящие герои, которые спасли десятки жизней.Принято решение продлить срок приема заявок до 1 ноября.

    Чтобы принять участие в проекте, нужно заполнить специальную форму на сайте 100janaesim.ruh.kz.

    Автор:

    Рухани жаңғыру 100 новых лиц Казахстана
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