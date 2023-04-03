До 1 млн тенге ежедневно зарабатывали организаторы притонов в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане изобличена преступная деятельность организованной группы из 6 человек, которая в течение года занималась содержанием притонов для занятия проституцией, а также сводничеством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Установлено, что в целях получения систематического преступного дохода подозреваемыми были арендованы 3 квартиры в одном из элитных жилых комплексов столицы, где они организовали притоны. Для конспирации своей деятельности преступники устанавливали контакты с охранниками жилого комплекса для предупреждения о полицейских рейдах, в случае которых незамедлительно покидали съемные квартиры. Также доступ клиентов в квартиры обеспечивался только через звонок к администратору», - сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Канат Нурмагамбетов в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, девушек для оказания интимных услуг вовлекали через рекламные объявления о работе в массажных салонах, но при собеседовании им предлагалось заниматься проституцией с условиями работы 50 на 50. После согласия девушкам устанавливали дневной либо ночной график в целях бесперебойной работы и получения круглосуточного дохода.

«В среднем от криминального бизнеса организаторы ежедневно получали до 1 млн тенге. На момент задержания сотрудниками полиции установлены 11 лиц, оказывающих интимные услуги. В ходе обыска изъяты денежные средства в сумме 20 тысяч долларов США, 156 тысяч российских рублей и 720 евро», - добавил спикер.

По факту начаты досудебные расследования по статьям создание и руководство организованной группой, притоносодержание и сводничество. Подозреваемые задержаны, двое находятся под стражей, в отношении остальных избрана мера пресечения «подписка о невыезде и надлежащем поведении».