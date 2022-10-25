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    Дню Республики посвятил ультрамарафон военнослужащий

    25 Октября 2022, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необычным способом решил отметить главный праздник страны командир боевой машины роты обеспечения учебного центра «Али» Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова сержант 3 класса Рауан Абылханов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Военнослужащий взял обязательство пробежать 350 км по маршруту учебный центр «Али» – поселок Шелек Алматинской области за 48 часов. В это время также войдут сон и восстановительные процедуры.

    «Амбициозную цель поставил перед собой сержант 3 класса Рауан Абылханов. Уверен, что, благодаря настойчивости и воле к победе, он установит рекорд. Для личного состава Военного института Сухопутных войск Рауан – пример целеустремленности и уверенности в своих силах. Таким и должен быть настоящий воин. Пожелаем ему удачи», – напутствовал спортсмена начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны генерал-майор Жумабек Ахметов.


    Легкой атлетикой Рауан Абылханов занимается более 10 лет. Он – победитель марафонов, проходивших в Алматы и в Вооруженных силах страны. Имеет многочисленные поощрения и награды за высокие показатели в боевой подготовке и образцовую воинскую дисциплину.

    На марафонской дистанции спортсмена будут сопровождать бригада медиков военного института, друзья, коллеги и представители Книги рекордов Казахстана.


    «Рауан Абылханов всегда с большой ответственностью относится к выполнению поставленной задачи. Он умеет сплотить людей. Рауан – лидер по призванию, а не по должностному рангу. Его отличают стремление к постижению нового, принципиальность, оптимизм и настойчивость. Мы верим в его успех и в то, что он добьется поставленной цели», – сказал начальник учебного центра «Али» Болат Садыров.

    Почин военнослужащего поддерживает и его семья. Супруги Абылхановы воспитывают шестерых дочерей, сына и в скором будущем ждут пополнения.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы День Республики
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