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    Дноуглубительные работы на каналах реки Кигач продолжаются в Атырауской области

    29 Ноября 2022, 19:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Продолжаются дноуглубительные работы по повышению водности и улучшению гидрологического режима реки Кигач в Курмангазинском районе Атырауской области. Ведутся они на каналах, связывающих реку с Каспийском морем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году был разработан проект по дноуглублению 99,6 километра каналов, ведущих с моря к реке Кигач. На сегодня углублено 508 метров канала Панкрашин - 1, 1,6 километра канала Панкрашин-2, 2,4 километра канала Ленивый - 1. Сейчас ведутся работы по углублению канала Ленивый-2. В работах задействованы 33 человека, а также техника – 10 экскаваторов. По остальным 143 километрам разрабатывается проектно-сметная документация», – сообщил исполняющий обязанности руководителя районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ренат Нұғманов.

    Работы планируется полностью завершить в 2024 году.
    В прошлом году завершены дноуглубительные работы на 127 километров каналов реки Шароновка.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология Вода
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