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    Дни Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики прошли в Жамбылской области

    30 Октября 2021, 19:34

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в Таразе прошли Дни Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этнокультурном комплексе «Көне Тараз» состоялись выступления творческих коллективов из Кыргызской Республики.

    На праздничном мероприятии присутствовали аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, полномочный представитель Президента Кыргызстана в Чуйской области Эркин Тентишев, полномочный представитель Президента в Таласской области Бакытбек Нарбеков.

    «Казахи и киргизы – братские народы, - обратился к участникам празднества Бердибек Сапарбаев. - Нас связывают общая многовековая история, прочные узы дружбы и добрососедства. Наша общая обязанность и дальше укреплять единство между народами. Необходимо продолжить многовековую традицию межкультурного диалога».

    Аким Жамбылской области напомнил о том, что недавно делегация жамбылского региона принимала участие в традиционном республиканском фестивале манасчы «Ұрааным Манас» в Таласской области Кыргызской Республики.

    «В Бишкеке прошли мероприятия, посвященные 175-летию великого акына Жамбыла Жабаева, - продолжил Бердибек Сапарбаев. - Сегодня для жителей Тараза вы устроили настоящий праздник. Уверен, что наши отношения будут и далее углубляться и расширяться. В рамках регионального сотрудничества будем взаимодействовать на основе доверия в различных сферах, в том числе культуры и торговли. В этом году и Казахстан, и Кыргызстан отмечают 30-летие Независимости. Пусть дружба между странами будет крепнуть к нашему всеобщему благу».

    Полномочный представитель Президента Кыргызстана в Чуйской области Эркин Тентишев и полномочный представитель Президента в Таласской области Бакытбек Нарбеков выразили признательность жамбылцам за теплый прием и отметили, что сотрудничество между Кыргызстаном и Казахстаном неустанно углубляется.

    Кыргызская делегация посетила также ряд производственных и социальных объектов в Жамбылской области, в числе которых этно-исторический комплекс «Тектурмас», а также недавно открытые в Таразе спортивный комплекс для занятий настольным теннисом и художественной гимнастикой, центр «Анаға тағзым», отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Кыргызстан 30 лет Независимости Сотрудничество
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