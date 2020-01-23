-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:55
-
-
-
-
вчера 20:45
-
-
-
-
-
-
-
Дни регионов впервые проведут в Сенате
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате Парламента РК вводится новшество – впервые здесь будут проходить Дни регионов. Об этом сообщила спикер Сената Дарига Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году планируется проведение порядка 80 мероприятий. Впервые будут проводиться Дни регионов в Сенате. У нас имеется график, утвержден план. Они помогут установить тесные взаимодействия с маслихатами и регионами. Такие мероприятия нужно проводить на регулярной основе», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании Сената.
Кроме того, по ее словам, планируется посвятить сенаторские слушания таким ключевым темам, как состояние легкой промышленности в Казахстане, развитие агропромышленного комплекса, развитие транзитного потенциала.
«У нас уже идут подготовительные работы к этим мероприятиям. В настоящее время при Сенате функционирует Совет сенаторов, Совет по совершенствованию бюджетного законодательства, Совет по совершенствованию законотворческого процесса, Совет по взаимодействию с местными представительными органами и маслихатами», - добавила спикер Сената.
- Нужно усилить ответственность правоохранительных органов за провокацию – Дарига Назарбаева
- Новый совет при Сенате хотят создать депутаты
- Дарига Назарбаева предложила сократить дублирующие функции квазигосударственных компаний
- Как Минздрав борется с повышенными ценами на лекарства в аптеках
- Каждый девятый казахстанец пользуется амбулаторным лекарственным обеспечением
- Насколько расширился список лекарств за счет ОСМС
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана