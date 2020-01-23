Дни регионов впервые проведут в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате Парламента РК вводится новшество – впервые здесь будут проходить Дни регионов. Об этом сообщила спикер Сената Дарига Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году планируется проведение порядка 80 мероприятий. Впервые будут проводиться Дни регионов в Сенате. У нас имеется график, утвержден план. Они помогут установить тесные взаимодействия с маслихатами и регионами. Такие мероприятия нужно проводить на регулярной основе», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании Сената.

Кроме того, по ее словам, планируется посвятить сенаторские слушания таким ключевым темам, как состояние легкой промышленности в Казахстане, развитие агропромышленного комплекса, развитие транзитного потенциала.

«У нас уже идут подготовительные работы к этим мероприятиям. В настоящее время при Сенате функционирует Совет сенаторов, Совет по совершенствованию бюджетного законодательства, Совет по совершенствованию законотворческого процесса, Совет по взаимодействию с местными представительными органами и маслихатами», - добавила спикер Сената.