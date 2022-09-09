Дни оперного искусства ТЮРКСОЙ пройдут в Турции и на Кипре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - XXIII Дни оперного искусства ТЮРКСОЙ состоятся по инициативе министерства культуры и туризма Турецкой Республики, при поддержке Бурсинской мэрии и под аккомпанемент Бурсинского государственного симфонического оркестра в турецком городе Бурсе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТЮРКСОЙ.

Затем по инициативе минкульта ТР, поддержке Измирской мэрии и под музыкальным сопровождением Измирского государственного оркестра оперы и балета мероприятие пройдет в городе Измире.

Следующей остановкой Дней оперного искусства станет Турецкая Республика Северного Кипра, где под патронажем аппарата премьер-министра ТРСК, при поддержке министерства по делам туризма, культуры, молодежи и окружающей среды ТРСК и под аккомпанемент фортепианной музыки любителей искусства ждет яркий концерт с участием солистов из разных стран и регионов тюркского мира.

XXIII Дни оперного искусства ТЮРКСОЙ будут посвящены Фикрету Амирову, в связи со 100-летием со дня рождения которого 2022 год был объявлен Постоянным советом ТЮРКСОЙ Годом выдающегося азербайджанского композитора. На мероприятии вниманию ценителей искусства также будет представлена ​​фотовыставка, состоящая из фоторабот о жизни и деятельности Фикрета Амирова.

На турецком этапе Дней оперного искусства солисты тюркского мира сначала встретятся с любителями искусства в ходе концерта, который состоится 15 сентября в Бурсе под руководством азербайджанского дирижера Аюба Гулиева, а затем 18 сентября выйдут на сцену в Измире для исполнения оперных произведений композиторов тюркского мира и мировой классической музыки.

Концерты, которые после долгого перерыва впервые состоятся в Фамагусте в ТРСК, пройдут на сценах замка Отелло Фамагусты во вторник, 20 сентября, и исторического монастыря Гирне Беллапаис в среду, 21 сентября.

В днях оперного искусства ТЮРКСОЙ в этом году принимают участие Фатима Джафарзаде (Азербайджан), Уралхан Сеилбекова и Шынгыс Расылхан (Казахстан), Эльгиз Бейшенбаев, Атахан Айбек Уулу (Кыргызстан), Дамла Бурсу Кылыч Сайын (Турция), Малика Норматова (Узбекистан), Хавва Демираг (ТРСК) и Элеонора Джоджоска (Северная Македония). Аккомпанировать оперным певцам тюркского мира будет пианистка из Кыргызстана Юлия Бабич.

Фото: turksoy.org















