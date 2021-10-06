Дни культуры Республики Казахстан пройдут в Кыргызстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С седьмого по девятое октября в Бишкеке пройдут Дни культуры Республики Казахстан в Кыргызской Республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Организатор Дней культуры министерство культуры и спорта Республики Казахстан. Седьмого октября в зале кинотеатра «Манас» пройдет официальное открытие Дней казахстанского кино, состоится показ фильмов «Алмас кылыш» Рустема Абдрашева, «Томирис» Акана Сатаева, «Жау жүрек мың бала», «Дорога к матери», «Казахское ханство. Золотой престол» и анимационного фильма Турдыбека Майдана и Тлека Толеугазы «Музбалак», «Култегин» Адая Абильдинова, показы продлятся до девятого октября.

Также седьмого октября в 19:00 в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова пройдет Гала-концерт мастеров искусств Казахстана. В концерте примут участие народные артисты Казахстана, Герои Труда Казахстана Алибек Днишев и Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана Нуржамал Усенбаева, народный артист Казахстана, заслуженный деятель Кыргызской Республики Алтынбек Коразбаев, заслуженная артистка Казахстана Майра Мухамедкызы и другие известные исполнители и творческие коллективы Казахстана.

Выставка археологических артефактов и изобразительного искусства Казахстана состоится восьмого октября в 14:00 в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева. Вниманию кыргызской аудитории будет представлено более 70 уникальных экспонатов Центрального государственного музея страны и Государственного музея искусств им. А. Кастеева, отражающих различные аспекты культурных традиций кочевников – создателей цивилизации Великой Степи.

Восьмого октября в 19:00 в зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева пройдет оперная постановка «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди в исполнении артистов Государственного театра оперы и балета имени Абая.