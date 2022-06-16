Дни культуры Мангистауской области проходят в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане начались Дни культуры Мангистауской области «Маңғыстаудан мың сәлем, Түркі төрі!».Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

На мероприятии во Дворце культуры МКТУ имени Ходжи Ахмеда Яссауи аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев торжественно открыли памятник малой архитектуры «Түркістан облысына Маңғыстаудан тарту».

Заместитель акима Мангистауской области зачитал теплое приветствие акима Мангистауской области, отметив, что визит выведет на новый уровень торгово-экономические, общественно-политические, культурно-духовные связи двух регионов.

«Главная цель проведения Дней культуры - пропаганда духовно-культурных ценностей подрастающему поколению, воспитание патриотизма», - сказал У. Тналиев.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поздравил туркестанцев и мангистауцев с открытием культурных мероприятий.

«Добро пожаловать в Туркестан, ставший духовным талисманом тюркского народа! Столица Казахского ханства, культовое место тюркских народов за последние четыре года вышло на новый рубеж развития. Позитивные изменения стали предпосылкой развития города не только как областного центра, но и как духовно-культурного центра тюркского народа. Сегодня прибыла группа представителей духовности из Мангистауской области, региона с глубокой историей. Я считаю, что это наглядный пример возрождения духовного созвучия двух регионов и укрепления отношений во всех направлениях. Мангистауские артисты и представители различных сфер в течение двух дней проведут культурно-значимые общественные мероприятия и подарят духовные вечера. Кроме того, в рамках Дней Мангистауской области пройдут встречи спортивных команд, научные конференции, будет обсуждаться состояние проектов, общих для обеих областей», - сказал У. Шукеев.

Затем был организован показ мифической одежды Дома моды «Тәрбия» и выставка художников «Серікбол Қондыбай туындылары - бейнелеу өнерінде». Также стартовала научно-практическая конференция «С. Кондыбай и изучение тюркской мифологии».

С приветственным словом на конференции выступили заместитель акима Туркестанской области А. Сабитов, заместитель акима Мангистауской области У. Тналиев, ректор МКТУ имени Яссауи Ж. Темирбекова. С докладами о творчестве, исследованиях выступили ученые Турции и Казахстана. они говорили о Серикболе Кондыбае, исследователе тюркского мира.

Дни культуры Мангистауской области продлятся два дня. В первый день состоится открытие выставки Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени А. Кекильбайулы и Мангистауского областного государственного историко-культурного заповедника. Также пройдет этномероприятие, посвященное Году детей, и гала-концерт «Маңғыстаудан мың сәлем, Түркі төрі!».

Во второй день запланированы круглый стол с участием специалистов сферы туризма Мангистауской, Туркестанской областей, книжная выставка, встреча аксакалов двух регионов, представление «Алихан аманаты» в библиотеке Farab и концерты в комплексе «Керуен сарай».



