Дни культуры Кыргызской Республики стартовали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начались дни культуры Кыргызской Республики. Программа мероприятий включает в себя выставки, концерты, круглые столы, показ фильмов и многое другое. Дни культуры продлятся до 29 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.
Также в этот день пройдет гала-концерт кыргызских мастеров искусств, в фойе театра Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева развернется выставка историко-культурного наследия и ремесел Кыргызстана.
Кроме того, 28 октября состоится мероприятие, посвященное эпосу «Манас» и концерты государственного танцевального ансамбля «Ак Марал» имени Нурдина Тугелова и фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан» имени Чалагыза Исабаева.
В заключительный день, 29 октября, состоится торжественное закрытие Дней культуры, где будет показан спектакль Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова «Саманчынын жолу».
В рамках Дней культуры состоялась встреча министра культуры и спорта Даурена Абаева с министром культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Алтынбеком Максутовым. В ходе встречи были обсуждены вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, в частности установка памятника Манасу в Астане, проведение кинофестиваля «Евразия» и Всемирных игр кочевников.
Ранее сообщалось о том, что Государственный советник РК Ерлан Карин провел встречу с Государственным секретарем Кыргызской Республики Суйунбеком Касмамбетовым.