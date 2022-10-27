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    Дни культуры Кыргызской Республики стартовали в Казахстане

    27 Октября 2022, 01:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начались дни культуры Кыргызской Республики. Программа мероприятий включает в себя выставки, концерты, круглые столы, показ фильмов и многое другое. Дни культуры продлятся до 29 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Первым крупным событием стало открытие Дней кыргызского кино в ТРЦ «Керуен». В первый день кинопоказа были представлены 4 кинокартины «Акыркы көч» (режиссер Мукул Б.), «Дарак ыры» (режиссер Дайырбеков А.), «Шамбала» (режиссер Суйундуков А.), «Озеро» (режиссер Суйундуков А.). В открытии Дней кино принял участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кырзызской Республики Алтынбек Максутов.

    В Национальной академической библиотеке состоялся форум представителей интеллигенции двух стран «Түркі әлемінің қос алыбы: Әуезов және Айтматов». Основная цель мероприятия – укрепление гуманитарных связей между двумя странами. В частности, стороны обсудили роль творчества двух великих писателей Мухтара Ауэзова и Чингиза Айтматова в межкультурном сотрудничестве. В работе форума приняли участие представители государственных органов, видные общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции Казахстана и Кыргызской Республики.

    27 октября в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие выставки «Бастау». Ее цель – ознакомление посетителей с произведениями крупнейших мастеров кыргызского искусства.

    Также в этот день пройдет гала-концерт кыргызских мастеров искусств, в фойе театра Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева развернется выставка историко-культурного наследия и ремесел Кыргызстана.

    Кроме того, 28 октября состоится мероприятие, посвященное эпосу «Манас» и концерты государственного танцевального ансамбля «Ак Марал» имени Нурдина Тугелова и фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан» имени Чалагыза Исабаева.

    В заключительный день, 29 октября, состоится торжественное закрытие Дней культуры, где будет показан спектакль Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова «Саманчынын жолу».

    В рамках Дней культуры состоялась встреча министра культуры и спорта Даурена Абаева с министром культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Алтынбеком Максутовым. В ходе встречи были обсуждены вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, в частности установка памятника Манасу в Астане, проведение кинофестиваля «Евразия» и Всемирных игр кочевников.

    Ранее сообщалось о том, что Государственный советник РК Ерлан Карин провел встречу с Государственным секретарем Кыргызской Республики Суйунбеком Касмамбетовым.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Минкультуры Кыргызстан
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