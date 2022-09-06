Дни культуры Казахстана стартовали в России

АСТРАХАНЬ. КАЗИНФОРМ - Большим праздничным концертом в Астраханском государственном театре оперы и балета стартовали Дни культуры Казахстана в России, приуроченные к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в РФ.

Открывая вечер, заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев и заместитель председателя Комитета культуры РК Кумис Сеитова подчеркнули важность начинающихся мероприятий и напомнили, что братские народы Казахстана и России связывают общая многовековая история, экономические связи, единое культурное и духовное пространство.

В свою очередь, заместитель губернатора – председатель правительства Астраханской области Олег Князев отметил, что обе страны объединяют близкие, союзнические, дружеские отношения. «Искренне рад, что партнерство в культурной сфере занимает особое место в выстраивании добрососедских отношений», – сказал он.

Зрители с восторгом встретили выступления оркестра народных инструментов имени Курмангазы, мастеров домбры Секена Турысбекова, Батыржана Мыктыбаева и Айгуль Улкенбаевой, ведущей солистки театра «Астана Опера» Салтанат Ахметовой и других известных исполнителей и творческих коллективов республики.

Накануне с большим успехом прошел концерт мастеров искусств Казахстана для представителей казахской диаспоры на открытой площадке в Региональном культурном центре имени Курмангазы в селе Алтынжар Володарского района Астраханской области.

Программа Дней культуры Казахстана в России продолжится 8 сентября в Казани и 13 сентября в Москве.





Фото: www.kazembassy.ru



