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    Дни культуры Казахстана пройдут в этом году в Кыргызстане

    10 Марта 2021, 19:12

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча министра культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой с министром культуры, информации, спорта и молодежной политики КР К. Иманалиевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В ходе встречи, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова озвучила информацию о том, что в планах двух стран проведение Дней культуры Республики Казахстан в Кыргызской Республике в 2021 году и Дней культуры Кыргызской Республики в Республики Казахстан в 2022 году.

    Актоты Раимкулова отметила, что ее особенно радует активное развитие партнерских связей между ведущими учреждениями культуры двух стран.

    В ходе встречи Кайрат Иманалиев заявил, что готов к проведению совместных мероприятий для укрепления и развития культурных связей между двумя странами, и пожелал гостям творческих успехов на всех уровнях партнерства.

    Актоты Раимкулова выразила уверенность в том, что участие сторон в проводимых мероприятиях придаст новый импульс взаимодействию, а также поспособствует налаживанию контактов и обмену опытом в этой сфере. «Наши дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и интересе, постоянно крепнут, - сказала она. - Культурно-гуманитарные связи являются связующим мостом между двумя нашими народами».

    Напомним, в рамках официального государственного визита Президента Кыргызской Республики в Казахстан Министерство культуры и спорта Республики Казахстан и государственное агентство по делам молодежи, физической культуре и спорту при Правительстве Кыргызской Республики подписали межведомственное соглашение о развитии национальных видов спорта и народных игр в городе Нур-Султане и одобрили совместное проведение ряда культурных мероприятий.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Центральная Азия Правительство РК Культура Кыргызстан
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