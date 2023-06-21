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    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане

    21 Июня 2023, 00:43

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Гала-концерт Государственной концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой открыл Дни культуры Казахстана в Узбекистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сцене дворца искусств «Туркистон» выступили заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова, Алишер Каримов, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Рухия Байдукенова, лауреаты республиканских и международных конкурсов Динисламбек Жайлаубай, Салтанат Мендигалиева, Дидар Абдухалык, артисты ансамбля Gulder и этно-фольклорного ансамбля Turan.

    21 июня в Ташкенте этно-фольклорный ансамбль Turan выступит совместно с симфоническим оркестром Узбекистана под руководством главного дирижера Национального симфонического оркестра Узбекистана Алибека Кабдурахманова. Уникальный авторский проект Folk & Symphony ансамбля Turan, который объединил симфонический оркестр и древние казахские музыкальные инструменты, впервые будет представлен ташкентской публике.

    За 15 лет этно-фольклорный ансамбль Turan не раз выступал в крупнейших залах США, Германии, Франции и других стран. В разные годы ансамбль радовал ценителей искусства своим творчеством меломанов на крупных зарубежных сценических площадках, таких как Carnegie Hall, Kennedy Center, Zellerbach Hall. В состав творческого коллектива входят талантливые музыканты-мультиинструменталисты: Максат Медеубек, Серик Нурмолдаев, Бауыржан Бекмуханбетов, Ержигит Алиев, Жанту Дадаев, владеющие более чем 30 народными инструментами.

    Творческие коллективы и солисты «Казахконцерта» продолжат свои выступления 22 июня в Самаркандском городском Дворце культуры «Нурафшон», 23 июня - в концертном зале Центра молодежи города Бухары.

    Фестиваль казахстанской культуры завершится 23 июня оперой «Абай», которую на сцене Государственного академического Большого театра Узбекистана зрителям представит Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая.

    Ранее сообщалось, что в столице Узбекистана стартовали Дни казахстанского кино.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Внешняя политика Казахстана Культура Узбекистан Общество
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