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    Дни культуры Беларуси стартовали в Нур-Султане

    1 Октября 2021, 22:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовали Дни культуры Республики Беларусь в Республике Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках Дней культуры Беларуси в столице состоялась официальная церемония открытия Дня белорусского кино в Казахстане.

    «Сегодня стартовали Дни культуры Беларуси в Казахстане. Это традиционное мероприятие, которое мы проводили в предыдущие годы. Эпидемиологическая ситуация позволяет провести мероприятие. Изначально между главами государствами была договоренность провести очередные дни культуры Беларуси в 2020 году. Мы стартуем с Дней кино. Будет представлено большое количество художественных, анимационных фильмов, в том числе о ВОВ, подвиге партизан, послевоенные фильмы. Надеемся, что казахстанский зритель будет с удовольствием приходить в кино и поближе познакомиться с культурой Беларуси», - сказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин на мероприятии, прошедшем в Нур-Султане.

    Вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов рассказал, что в рамках Дней культуры состоятся выставка и гала-концерт.

    «Открывает сегодняшнее мероприятие фильм «Судьба диверсанта». Хотелось бы отметить, что представители Казахстана на постоянной основе принимают участие в специализированных культурных и выставочных мероприятиях, такие как международная выставка-ярмарка «Книги Беларуси», международный фестиваль искусств «Славянский Базар в Витебске», - сказал вице-министр.

    2 октября в 19:00 в Центральном концертном зале «Казахстан» состоится гала-концерт ведущих солистов, творческих коллектив Беларуси.

    2-3 октября будет организована выставка живописи «Современная Беларусь глазами молодых художников» в Национальном музее РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Культура Беларусь
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