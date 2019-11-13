Дни казахстанской медицины в Кыргызстане дали импульс сотрудничеству в здравоохранении между странами

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке стартовали дни казахстанской медицины. С 13 по 14 ноября соседнюю республику посещают более 100 делегатов из Казахстана во главе с министром здравоохранения РК Елжаном Биртановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

В состав делегации вошли представители Минздрава РК, руководители ведущих государственных и частных медицинских центров, научных институтов, клиник, государственных и частных ВУЗов, фармпроизводителей, ИТ-компаний в здравоохранении.

Дни казахстанской медицины в Кыргызстане – это мероприятие, направленное на усиление сотрудничества в здравоохранении между Казахстаном и Кыргызстаном, расширение взаимодействия между медицинскими организациями для обмена опытом и знаниями, инновациями и технологиями во благо обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам обеих республик. Казахстан намерен развивать медицинский туризм и продвигать медицинские и образовательные услуги, а также лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства на рынке ЕАЭС.

На открытии Дней казахстанской медицины в Бишкеке с приветственным словом выступил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Он отметил высокий уровень сотрудничества, общие исторические и культурные корни двух государств, а также важность проведения мероприятий по укреплению и развитию взаимоотношений.

В ходе своего выступления Елжан Биртанов рассказал о поручении Президента страны Касым-Жомарта Токаева, в рамках которого расходы на здравоохранение с января 2020 года к 2025 году будут доведены с текущего уровня 3,2% до 5% от ВВП. А в по поручению Елбасы к 2025 году доля расходов на ПМСП и общественное здоровье будет доведена до 60%.

Кроме того, министр подчеркнул, что благодаря государственной поддержке здравоохранения, интенсивной работе и комплексному подходу, за последние пять лет заметна тенденция снижения материнской смертности в 2,6 раз от 7,9% до 5,4%; смертности от туберкулеза - в 5,4 раз от 20% до 51%; от болезней системы кровообращения в 2,5 раз, от 4,2% до 19,2%; онкологии в 3,7 раз от 13,1% до 3,5%; от травм в 7,2 раза от 23,3% до 3,2%.

Министр отметил, что принятие Госпрограммы «Денсаулық» позволило реализовать необходимые институциональные преобразования, направленные на повышение эффективности и доступности медицинской помощи.

Елжан Биртанов рассказал о новой политике охраны здоровья общества и укреплении первичной медико-санитарной помощи. Так, реализуется План мероприятий по развитию ПМСП на 2019-2020 годы. В этом году в Казахстане уже открыто свыше 1 300 участков ПМСП, а к 2022 году будут построены и обновлены еще 595 объектов ПМСП, в том числе за счет ГЧП. Это позволит разукрупнить объекты и обеспечить их шаговую доступность.

Также министр рассказал кыргызским коллегам об успехах цифровизации и улучшении качества статистических данных в сфере здравоохранения Казахстана. С января государственные медорганизации перешли на безбумажное ведение медицинской документации. Уже сегодня электронные паспорта здоровья созданы для 95% населения, а очереди в поликлиниках сократились на 30%.

«Благодаря распределению выпускников ВУЗов в текущем году снижен дефицит врачей в первичном звене на 900 человек. Существенно усилена социальная поддержка молодых кадров со стороны местных исполнительных органов. В текущем году Республиканская Комиссия на основе потребности каждого региона распределила 3776 молодых врачей, в том числе в село – 1819 человек», – поделился Елжан Биртанов.

Как сообщил министр, в рамках реализации социальных мер Елбасы – «Әлеуметтік қамқорлық», с 1 июня текущего года заработная плата медработников повышена до 30%. Кроме того, с 1 января 2020 года расходы на заработные платы увеличатся: на 30% для врачей, и на 20% для медсестер.

В ходе выступления Елжан Биртанов также рассказал о том, что с 2018 года в республике централизовано лекарственное обеспечение, обеспечена прозрачность закупа лекарств, внедрён электронный учёт выдачи бесплатных лекарств, запущен Единый Контакт-центр.

В Казахстане осуществляется регулирование цен на лекарственные средства. До 40% снижены цены на ЛС при формировании списка Единого Дистрибьютора на 2019 год.

Начат пилотный проект по маркировке лекарственных средств для выявления фальсифицированных лекарств. С 2020 года обязательными станут электронные рецепты.

Министр рассказал о реализации Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2022 года. Из 35 млрд дополнительно выделенных на реализацию Плана средств 32 направлены на расширение бесплатной медпомощи, в том числе на молекулярно-генетическое тестирование, лучевую терапию и паллиативную помощь. В городе Нур-Султан строится Национальный научный онкологический центр, который будет оснащен современным оборудованием для лучевой и протонной терапии.

«В рамках повышения эффективности финансирования здравоохранения, проведена подготовка к ОСМС, в рамках которой будет внедрена новая модель ГОБМП и пакет ОСМС на основе трехуровневой системы медицинского обеспечения», – отметил в ходе выступления министр.

Так, первый уровень обеспечит предоставление ГОБМП за счет государственного бюджета охватит 100% проживающих на территории страны людей. Охват второго уровня – в рамках пакета ОСМС, сверх ГОБМП – ожидается на уровне 94,5%. Третий уровень – это медицинские услуги за счет добровольного медицинского страхования либо на платной основе.

Таким образом, расходы на медицинские услуги на одного жителя, составившие в 2019 году 55 тысяч тенге, благодаря ОСМС будут увеличены на 67% – до 90 тысяч тенге.

В заключении Елжан Биртанов рассказал о разработанных министерством Проекте нового Кодекса о здоровье, который сейчас находятся на рассмотрении Парламента и Проекте Государственной программы развития здравоохранения до 2025 года.

«В новом кодексе предусмотрен ряд ключевых разделов, направленных на определение солидарной ответственности граждан в обеспечении общественного здоровья, усиления статуса медицинских работников, определены современные аспекты электронного здравоохранения и другие важные вопросы», – сказал министр.

Проект Государственной программы развития здравоохранения до 2025 года предусматривает существенный рывок по улучшению системы здравоохранения. Ее особенностью станет фокус на здоровье детей и молодежи на основе международных программ здоровья.

По словам Елжана Биртанова, целевые индикаторы Госпрограммы будут нацелены на доведение продолжительности жизни казахстанцев до 75 лет и снижение преждевременной смертности от основных неинфекционных заболеваний.

В рамках форума первые руководители ведущих государственных и частных клиник страны проводят презентации реформ в секторе здравоохранения Казахстана, докладывают о новых технологиях в медицине.

Казахстанские гости обсуждают такие вопросы, как развитие медицинского туризма, применение современных ядерных технологий в онкологии, охрана здоровья матери и ребенка, развитие первичной медико-санитарной помощи, цифровизации здравоохранения.

Также, в рамках дней казахстанской медицины проходит медицинская выставка. На выставке представлены цифровые стенды, продвигающие имидж, услуги и товары казахстанских клиник, ВУЗов и товаропроизводителей.

Помимо этого, 14 ноября пройдут 3 мастер-класса с участием ведущих казахстанских специалистов на базе Бишкекского центра травматологии и ортопедии, а также бесплатные консультации казахстанскими врачами кыргызских пациентов на базе ведущих клиник в городе Бишкек.