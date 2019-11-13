В Бишкеке Елжан Биртанов рассказал о новой политике охраны здоровья общества

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке стартовали дни казахстанской медицины. В период с 13 по 14 ноября соседскую республику посетят более 100 делегатов из Казахстана, во главе с министром здравоохранения РК Елжаном Биртановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

В состав делегации вошли представители Минздрава РК, ведущих медицинских центров, государственных и частных организаций сферы здравоохранения, ВУЗов, фармпроизводителей, медобщественности.

Дни казахстанской медицины в Кыргызстане – это мероприятие, направленное на усиление сотрудничества между системами здравоохранения Казахстана и Кыргызстана, возможность расширить взаимодействие между медицинскими организациями, обмен опытом и знаниями, инновациями и технологиями во благо обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам обеих республик.

На открытии мероприятия в Бишкеке с приветственным словом выступил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Он отметил высокий уровень сотрудничества, общие исторические и культурные корни двух государств, а также важность проведения мероприятий по укреплению и развитию взаимоотношений.

В ходе своего выступления Елжан Биртанов рассказал о поручении Президента страны Касым-Жомарта Токаева, в рамках которого расходы на здравоохранение с января 2020 года к 2025 году будут доведены с текущего уровня 3,2% до 5% от ВВП. А в по поручению Елбасы к 2025 году доля расходов на ПМСП и общественное здоровье будет доведена до 60%.

Кроме того, министр подчеркнул, что благодаря государственной поддержке, интенсивной работе и комплексному подходу, за последние пять лет заметна тенденция снижения материнской смертности в 2,6 раз от 7,9% до 5,4%; смертности от туберкулеза - в 5,4 раз от 20% до 51%; от болезней системы кровообращения в 2,5 раз, от 4,2% до 19,2%; онкологии в 3,7 раз от 13,1% до 3,5%; от травм в 7,2 раза от 23,3% до 3,2%.

Министр отметил, что принятие Госпрограммы «Денсаулық» позволило реализовать необходимые институциональные преобразования, направленные на повышение эффективности и доступности медицинской помощи.

Елжан Биртанов рассказал о новой политике охраны здоровья общества и укреплении первичной медико-санитарной помощи. Так, реализуется План мероприятий по развитию ПМСП на 2019-2020 годы. В этом году в Казахстане уже открыто свыше 1 300 участков ПМСП, а к 2022 году будут построены и обновлены еще 595 объектов ПМСП, в том числе за счет ГЧП. Это позволит разукрупнить объекты и обеспечить их шаговую доступность.

Отмечается, 13 ноября в Бишкеке состоится открытие форума, посвященного дням казахстанской медицины. Целью мероприятия является развитие двухстороннего сотрудничества между организациями здравоохранения, а также медицинскими образовательными учреждениями двух стран.

В рамках форума пройдут презентации реформ в секторе здравоохранения Казахстана, новых технологий в медицине. Диалоговые площадки приглашают к обсуждению таких вопросов как развитие медицинского туризма, применение современных ядерных технологий в онкологии, охрана здоровья матери и ребенка, развитие первичной медико-санитарной помощи, цифровизации здравоохранения.

Также, в рамках дней казахстанской медицины будет организована медицинская выставка. Помимо этого, 14 ноября пройдут 3 мастер-класса с участием ведущих казахстанских специалистов на базе Бишкекского центра травматологии и ортопедии, а также бесплатные консультации на базе ведущих клиник Бишкек.