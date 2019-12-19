Дни казахстанской медицины проходят в Таджикистане

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Душанбе вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев выступил на открытии Дней казахстанской медицины в Республике Таджикистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Казахстанская делегация включает представителей ведущих медицинских центров, профильных медицинских и санаторно-профилактических организаций, медицинских вузов, консалтинговых компаний.

В своей приветственной речи вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев рассказал о текущих реформах в системе здравоохранения страны.

«В Казахстане охрана здоровья является одним из ключевых приоритетов, которому придается особое внимание руководством страны. Тому подтверждение - поэтапное увеличение Правительством Казахстана с января 2020 года государственных расходов на здравоохранение. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о доведении расходов на здравоохранение с текущего уровня 3,2% до 5% от ВВП в 2025 году. По поручению Елбасы к 2025 году доля расходов на ПМСП и общественное здоровье будет доведена до 60%», - рассказал Олжас Абишев.

Спикер отметил, что Минздрав активно проводит цифровизацию и улучшение качества статистических данных.

«Цифровизация здравоохранения позволила на 30% сократить очереди в поликлиниках. Медицинские организации перешли на безбумажное ведение медицинской документации. В медицинских информационных системах созданы и заполнены локальные электронные паспорта здоровья на 95% населения страны. В 2018 году централизовано лекарственное обеспечение, обеспечена прозрачность закупа лекарств, внедрен электронный учет выдачи бесплатных лекарств, запущен Единый контакт-центр», - сказал вице-министр.

В завершение вице-министр здравоохранения Олжас Абишев выразил благодарность Таджикистану за плодотворное сотрудничество в области здравоохранения:

Напомним, 19-20 декабря в Душанбе проводятся Дни казахстанской медицины в Таджикистане. В первый день мероприятия будет проведен Форум и выставка достижений казахстанской медицины. Участники Форума получат представление о реформах здравоохранения Казахстана, ознакомятся с инновациями и передовыми технологиями, применяемыми в практической медицине. Диалоговые площадки приглашают к обсуждению таких вопросов как развитие медицинского туризма, применение современных технологий в кардиологии, развитие кардиохирургической службы, достижения репродуктивной хирургии, цифровизация здравоохранения и другие.

Во второй день мероприятия на базе ведущих медицинских организаций Душанбе будут проведены бесплатные мастер-классы, осмотры и консультации пациентов. Важно отметить, что казахстанская делегация составляет около 80 человек, с презентациями выступят более 30 спикеров из Казахстана. Вместе с тем, на выставочных стендах представлено 15 проектов, а в целом участие в выставке приняли 20 организаций системы здравоохранения страны. Планируется провести 15 мастер-классов с проведением показательных хирургических операций по направлениям: травматология, кардиохирургия; хирургия и онкология. Также врачи более 10 казахстанских медицинских организаций проконсультируют таджикских пациентов по таким направлениям как нейрохирургия, травматология, кардиология, оториноларингология, репродуктология. Планируется к подписанию более 20 меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании между медицинскими организациями и вузами Казахстана и Таджикистана.