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    Дни казахстанского кино стартовали в Ташкенте

    20 Июня 2023, 20:59

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Девять работ казахстанских кинематографистов будут представлены узбекским зрителям в рамках Дней казахстанского кино, стартовавших сегодня Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Фильмом открытия стала полнометражная художественная кинокартина режиссера Болата Мансурова «Султан Бейбарс», отреставрированная на производственно-технической базе АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

    В рамках мероприятия с 20 по 23 июня в Центральном доме кино имени Алишера Навои зрителям представят художественные фильмы: «Мукагали» (режиссер Болат Калымбетов), «Дос-Мукасан» (Айдын Сахаман), «Паралимпиец» (Алдияр Байракымов), «На старте» (Ернар Нургалиев) и «Лето 1941-го» (Бекболат Шекеров).

    Для детской аудитории будут представлены анимационные фильмы: «Кенже қыз» (Иван Ардашов), «Бесік жыры» (Дильшат Рахматуллин) и «Әмен ағаның ғажайып бәйтерегі» (Жанадил Байдарбеков), посвященный 100-летнему юбилею создателя казахской анимации, режиссера и художника А.А.Хайдарова.

    Работы казахстанского кинематографа вызвали большой интерес у жителей и гостей Ташкента.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Культура Узбекистан Кинематограф
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