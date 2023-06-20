Дни казахстанского кино стартовали в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Девять работ казахстанских кинематографистов будут представлены узбекским зрителям в рамках Дней казахстанского кино, стартовавших сегодня Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Фильмом открытия стала полнометражная художественная кинокартина режиссера Болата Мансурова «Султан Бейбарс», отреставрированная на производственно-технической базе АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

В рамках мероприятия с 20 по 23 июня в Центральном доме кино имени Алишера Навои зрителям представят художественные фильмы: «Мукагали» (режиссер Болат Калымбетов), «Дос-Мукасан» (Айдын Сахаман), «Паралимпиец» (Алдияр Байракымов), «На старте» (Ернар Нургалиев) и «Лето 1941-го» (Бекболат Шекеров).

Для детской аудитории будут представлены анимационные фильмы: «Кенже қыз» (Иван Ардашов), «Бесік жыры» (Дильшат Рахматуллин) и «Әмен ағаның ғажайып бәйтерегі» (Жанадил Байдарбеков), посвященный 100-летнему юбилею создателя казахской анимации, режиссера и художника А.А.Хайдарова.

Работы казахстанского кинематографа вызвали большой интерес у жителей и гостей Ташкента.