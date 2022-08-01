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    • Дни казахстанского кино пройдут в Бишкеке

    1 Августа 2022 20:51

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке 5-6 августа пройдут Дни казахстанского кино, сообщает Департамент кинематографии КР в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    По их данным, мероприятие организует Государственный центр поддержки национального кино (ГЦПНК) при поддержке Министерства культуры и спорта Казахстана, департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Национальной киностудии «Кыргызфильм» им. Т. Океева, Союза кинематографистов КР и Дома кино им. Ч. Айтматова.

    По словам руководителя международного отдела ГЦПНК Асель Ырыс, в этом году киноцентр выступил с инициативой проведения Дней казахстанского кино в 15 странах ближнего и дальнего зарубежья.

    «Бишкек станет нашей отправной точкой. Так, в кинотеатре «Ала-Тоо» будут представлены фильмы «Мукагали» Болата Калымбетова и «Огонь» Айжан Касымбек. Каждую из картин представят ее создатели. Основная наша цель – развитие деловых контактов и международное продвижение казахстанских фильмов, а также привлечение партнёров и инвесторов для создания совместных проектов», - сказал она.

    Картина «Мукагали», посвященная Мукагали Макатаеву, рассказывает о последних годах жизни выдающегося казахского поэта. Фильм получил приз экуменического жюри на 25-ом Таллиннском кинофестивале «Темные ночи».

    Мировая премьера фильма «Огонь» состоялась в прошлом году на Международном кинофестивале в Пусане. Картина также была представлена на престижных кинофестивалях Film Festival Cottbus в Германии и Singapore International Film Festival в Сингапуре. А исполнитель главной роли Тулепберген Байсакалов выиграл три награды на кинофестивалях в Сочи, Лос-Анджелесе и Сингапуре. Кроме того, «Огонь» взял два приза в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучшая музыка» на XXVII Минском международном кинофестивале «Лiстапад», приз ФИПРЕССИ на МКФ в Триссуре (Индия) и стал фильмом-открытия швейцарского кинофестиваля Blackmovie.

    Отмечается, что в рамках Дней казахстанского кино состоится также презентация Государственного центра поддержки национального кино. Организаторы рассчитывают на интерес к мероприятию не только в среде критиков и киноведов, но также широкого круга зрителей и представителей средств массовой информации.

    Вход на мероприятие свободный.

    Фото: facebook.com
    #Минкультуры #Кыргызстан #Кинематограф
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