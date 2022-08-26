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    Дни казахстанского кино прошли в Праге

    26 Августа 2022 15:00

    ПРАГА. КАЗИНФОРМ – В Пражском историческом кинотеатре «Атлас» при поддержке Посольства Казахстана в Чехии и Государственного центра поддержки национального кино РК прошли Дни казахстанского кино. Показ фильмов посетили представители дипломатического корпуса, СМИ, а также общественные деятели и жители Чехии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Зрителям представили две работы казахстанских кинематографистов – «Время патриотов» (режиссер Серикбол Утепбергенов) и «Зере» (режиссер Даурен Камшибаев). Открывая показы, казахстанские дипломаты поприветствовали чешскую аудиторию.

    «Дни казахстанского кино – прекрасная возможность собраться вместе с коллегами и друзьями, чтобы оценить богатую историю и культуру Казахстана. Уверен, что подобные важные мероприятия необходимо проводить как можно чаще, поскольку они являются именно тем мостом, который сближают казахстанский и чешский народы. За последние годы казахстанско-чешское культурно-гуманитарное сотрудничество вышло на абсолютно новый уровень и стало важной частью наших социальных проектов. Мы поддержали многие культурные проекты, связанные с казахской и чешской культурой, мы продолжим вносить вклад в гармоничное развитие будущих поколений, поддерживая духовные связи через культуру», - сказал директор международного департамента министерства культуры Чехии Петр Хниздо.

    В рамках визита в Прагу представителей Государственного центра поддержки национального кино Казахстана с рядом продюсерских центров Чешской Республики были достигнуты договоренности о взаимном сотрудничестве.


    Фото : gov.kz

    МИД РК Культура Европа Кинематограф
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