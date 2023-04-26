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    Дневной стационар и перевязочный кабинет открыли в поселке Карагандинской области

    26 Апреля 2023, 02:05

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дневной стационар и перевязочный кабинет открыли в сельской врачебной амбулатории Сарышагана. Жителям поселка и отделения Тасарал больше не нужно ехать в Приозерск, чтобы получить уколы или системы, сделать перевязку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы являемся частью Приозерской городской больницы. К нам прикреплено около 4400 пациентов. Это жители Сарышагана и Тасарала. Нередко пациентам приходилось ехать на такси в Приозерск, чтобы получить элементарные процедуры, сделать перевязку. Теперь для перевязки у нас нужно только назначение хирурга. Назначение систем и уколов делают наши врачи общей практики. Процедуры проводят участковые медсестры. В историю болезни вносятся данные, затем выделяются бесплатные препараты», – говорит старшая медсестра медучреждения Анар Дюсенбекова.

    Перевязочный кабинет обеспечен всем необходимым для обслуживания пациентов с негнойными ранами. Дневной стационар рассчитан на три койки. Лежачих пациентов медработники обслуживают на дому.

    «Мы называем наш дневной стационар стационаром на дому. Здесь можно получить лечение в рамках медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медпомощи по направлению участкового врача», – отметила Анар Дюсенбекова.


    Фото: акимат Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение Регионы
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