Дмитрий Саурмилих: Мой сын ждет от меня призового места на гранд-финале Tartyl Fest

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Среди 170 спортсменов, которые примут участие в гранд-финале республиканского турнира «Tartyl Fest» 18 февраля в Астане, есть и Дмитрий Саурмилих. Он победитель турнира «Tartyl Fest» в Кокшетау. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Дмитрий Саурмилих рассказал о ходе подготовки к соревнованиям и о планах на будущее.

- Дмитрий, давайте начнем разговор с Вашей семьи. Также, расскажите, как Вы пришли в этот спорт и давно ли занимаетесь им на профессиональном уровне?

– Мне 32 года, женат. У меня двое детей – Егор и Милана. Что касается стрит-воркаута, то этот вид спорта в нашей стране только начинает развиваться. Занимаюсь я уже несколько лет. Вообще-то я мастер спорта Республики Казахстан по полиатлону, который похож на стрит-воркаут. С 12 лет занимаюсь зимним полиатлоном. Вначале занимал призовые места на районных и областных соревнованиях, в последнее время и на республиканских. Своих учеников я также приобщаю к этому виду спорта.

– Вы упомянули об учениках. Где Вы работаете?

– Сейчас работаю учителем физкультуры в высшем педагогическом колледже в Петропавловске. Тружусь для того, чтобы наша молодежь была привержена здоровому образу жизни, росла здоровой, чтобы Казахстан процветал. Меня радует то, что в нашей стране сегодня придается большое значение спорту, ему уделяется внимание, создаются условия для занятий спортом. В настоящее время тем, кто хочет заниматься спортом, не обязательно нужен спортивный или фитнес-зал. В дворе каждого дома есть уличные тренажеры. Главное, чтобы было у человека желание. Я и сам обычно стараюсь тренироваться не в зале, а на свежем воздухе.

– Вы живете в Петропавловске, а как получилось, что в «Tartyl Fest» Вы участвовали в Кокшетау?

– Да, это уместный вопрос. Главная причина в том, что в Петропавловске много молодежи занимается стрит-воркаутом. Поэтому большая конкуренция. Вместе со мной тренируется Рафаил Кадыров, в колледже у меня есть ученик Станислав Лосев, и они на турнире в Петропавловске заняли призовые места, получили путевки на гранд-финал. Поэтому, я решил попытать счастья в Кокшетау. Я выступил в весовой категории 66 килограммов и возрасте свыше 30 лет, подтянулся 42 раза и оказался лучшим. И все же, мой показатель немного ниже, чем лучший по республике. Вообще, на тренировках я подтягиваюсь 48 раз. В гранд-финале «Tartyl Fest» я приложу все силы, чтобы стать победителем.

– Как Вы оцениваете свою подготовленность к гранд-финалу?

– Подготовка идет на высоком уровне. Конечно, конкуренция высокая, но, несмотря на это, я приложу все силы. Мой сын ждет от меня призового места на этом турнире. Если окажусь на пьедестале и получу денежную премию, то потрачу ее на семью, на путешествие.

– Спасибо за интервью!

18 февраля в Астане пройдет гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию Tartyl Fest. Общий призовой фонд – 54 млн тенге. Победитель за первое место получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге.

Фото из личного архива Дмитрия Саурмилих

