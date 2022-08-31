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    Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире в Мальорке

    31 Августа 2022 00:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко дебютировал в парном разряде турнира в испанской Мальорке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче первого круга турнира казахстанец в паре с японским теннисистом Каити Утида сыграли против британско-тунисского дуэта Люк Джонсон - Скандер Мансури и одержали победу в трех сетах с общим счетом 7:5, 6:3, 6:10 во встрече, которая продлилась один час и 20 минут.

    По ходу матча пара Попко совершил пять двойных ошибок и исполнил одну подачу навылет. Кроме того, казахстанец выиграл пять очков и три гейма подряд.

    Встреча проходила на стадии 1/8 финала хардового турнира.


    Спорт Теннис
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