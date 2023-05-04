Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Дмитрий Попко с победы стартовал на турнире в США

    4 Мая 2023, 07:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (407-е место в рейтинге ATP) успешно стартовал на турнире в Ориндж-Парке (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/16 финала Попко встретился с доминиканцем Петером Бертраном (658-е место) и победил его в трех сетах, однако этот матч складывался весьма необычно.

    Казахстанец разгромно выиграл первый сет — 6:1, затем с таким же счетом проиграл второй — 1:6, а в решающем снова не оставил своему сопернику шансов — 6:1.

    В 1/8 финала Дмитрий Попко встретится с американским теннисистом Исайей Стродом (1046-е место).

    Призовой фонд «челленджера» в Ориндж-Парке составляет 15 000 долларов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сборная Казахстана разгромила команду Новой Зеландии в отборе к ЧМ по теннису
    11-летняя теннисистка Мариям Нуржан стала чемпионкой турнира в Испании
    Санжар Ташкенбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
    Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев вышел в третий раунд на ЧМ в Катаре
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров