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Дмитрий Попко с победы стартовал на турнире в США

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Мая 2023, 07:24
Дмитрий Попко с победы стартовал на турнире в США Фото: qazsporttv.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (407-е место в рейтинге ATP) успешно стартовал на турнире в Ориндж-Парке (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала Попко встретился с доминиканцем Петером Бертраном (658-е место) и победил его в трех сетах, однако этот матч складывался весьма необычно.

Казахстанец разгромно выиграл первый сет — 6:1, затем с таким же счетом проиграл второй — 1:6, а в решающем снова не оставил своему сопернику шансов — 6:1.

В 1/8 финала Дмитрий Попко встретится с американским теннисистом Исайей Стродом (1046-е место).

Призовой фонд «челленджера» в Ориндж-Парке составляет 15 000 долларов.




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