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    Дмитрий Попко проиграл на старте турнира в Италии

    12 Июля 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (346-я ракетка мира) провел первый матч основного раунда на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в итальянском Сан Бенедетто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисист из Казахстана сыграл с болгарским спортсменом Димитаром Кузмановым (184-й номер рейтинга АТР) и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 2:6, 3:6. Игра продлилась один час и 37 минут.

    По ходу матча казахстанский теннисист исполнил одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки. Также казахстанский теннисист выиграл пять очков и один гейм подряд.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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