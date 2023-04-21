Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Дмитрий Попко не смог выйти в четвертьфинал турнира в США

    21 Апреля 2023, 01:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (426-я ракетка мира) провел матч второго круга на грунтовом турнире одиночного разряда в американском городе Таллахасси (штат Флорида), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец провел встречу с французском теннисистом Энцо Коко (163-я ракетка мира) и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 1:6. Игра продлилась один час и девять минут.

    Попко по ходу встречи исполнил две подачи навылет и совершил три двойные ошибки. Кроме того, казахстанец выиграл четыре очка и один гейм подряд.

    Встреча проходила на стадии 1/8 финала американского турнира.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев принял участие в завершающей партии за звание чемпиона мира по шахматам
    В Алматы пройдет турнир Octagon 44 с боями Фирузы Шариповой, Еркебулана Токтара и Адиля Боранбаева
    Более 20 тысяч спортивно-массовых мероприятий намерены проводить в Казахстане ежегодно
    В Астане прошел благотворительный забег в поддержку детей с аутизмом
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров