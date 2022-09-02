Дмитрий Попко и Михаил Кукушкин пробились в ¼ финала «Челленджера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы продолжают успешное выступление на турнире серии «Челленджер» в испанской Мальорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Дмитрий Попко (232-я ракетка мира) во втором раунде одолел швейцарца Леандро Ридля (275-я ракетка мира) 6:7 (3:7), 6:4, 6:1. Теперь в четвертьфинале Дмитрию предстоит сразиться с иорданцем Абедаллой Шелбаи (654-я ракетка мира).

Михаил Кукушкин (214-я ракетка мира) уверенно разобрался с бразильцем Матеусом Пучинелли де Алмейдой, который является 219-й ракеткой мира, - 6:2, 6:4. Для выхода в полуфинал казахстанцу сегодня нужно обыграть болгарина Александра Лазарова.

Фото: ktf.kz