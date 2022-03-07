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    10:08, 07 Март 2022 | GMT +6

    Дмитрий Малахов назначен первым зампредом Антикоррупционной службы Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен первым заместителем Председателя Агентства РК по противодействию коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства:

    7 марта 2022 года

    Малахов Дмитрий Михайлович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);

    Родился 23 августа 1974 года в г. Кокшетау, Акмолинской области.

    Окончил Алматинскую высшую школу МВД РК (1995 г.), Университет экономики и финансов им. Рыскулова (2005 г.).

    Награжден орденом «Айбын» ІІ степени, юбилейными и ведомственными наградами.

    Работал в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и Службе экономических расследований. Прошел путь от следователя МВД до заместителя руководителя департаментов регионального и центрального аппарата Финансовой полиции и Национального бюро по противодействию коррупции. До работы в Антикоррупционой службе занимал должность руководителя Оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.


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