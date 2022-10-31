Дмитрий Легкий стал депутатом Мажилиса Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия зарегистрировала члена Народной партии Казахстана Дмитрия Легкого депутатом Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьями 12, 45, 46, пунктом 6 статьи 97-1, статьей 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и выпиской из постановления 279/02-30 Бюро Народной партии Казахстана от 22 октября 2022 года Центральная избирательная комиссия РК постановляет:

Передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену Общественного объединения «Народная партия Казахстана» Легкому Дмитрию Максимовичу. Зарегистрировать Легкого Дмитрия Максимовича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан», - говорится на сайте ЦИК РК.

Дмитрию Легкому будет вручено соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.



