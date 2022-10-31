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    Дмитрий Легкий стал депутатом Мажилиса Парламента РК

    31 Октября 2022, 12:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия зарегистрировала члена Народной партии Казахстана Дмитрия Легкого депутатом Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии со статьями 12, 45, 46, пунктом 6 статьи 97-1, статьей 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и выпиской из постановления 279/02-30 Бюро Народной партии Казахстана от 22 октября 2022 года Центральная избирательная комиссия РК постановляет:

    Передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену Общественного объединения «Народная партия Казахстана» Легкому Дмитрию Максимовичу. Зарегистрировать Легкого Дмитрия Максимовича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан», - говорится на сайте ЦИК РК.

    Дмитрию Легкому будет вручено соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Мажилис
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