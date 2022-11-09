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    Дмитрий Легкий принес присягу депутата

    9 Ноября 2022, 10:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дмитрий Легкий на пленарном заседании Мажилиса принес присягу депутата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять независимость Казахстана, добросовестно выполнять возложеные на меня обязанности депутата», - сказал Дмитрий Легкий.

    Вместе с тем он был избран членом Комитета по социально-культурному развитию.

    Дмитрий Легкий родился 1 января 1957 года в Украине. Окончил Костанайский педагогический институт. С 1984 года являлся преподавателем, заведующим кафедрой на историческом и юридическом факультетах Костанайского педагогического института и затем КГУ имени Байтурсынова.

    Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала члена Народной партии Казахстана Дмитрия Легкого депутатом Мажилиса Парламента РК.

    Кадр из видео

    Автор:

    Серик Сабеков

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