-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:18 221
-
вчера 22:40 236
-
-
-
-
-
вчера 19:58 559
-
-
вчера 19:30 315
-
-
вчера 18:36 427
-
-
вчера 17:51 700
-
вчера 17:40 756
-
-
вчера 16:17 424
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:31 485
-
-
-
-
-
-
вчера 11:10 505
-
-
вчера 09:48 1165
-
вчера 09:20 686
-
вчера 08:43 579
-
вчера 08:00 615
-
вчера 07:00 602
-
-
вчера 05:00 672
-
-
вчера 02:45 754
Дмитрий Баландин стал третьим на втором этапе Champions Swim Series
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Будапеште завершились соревнования на дистанции 200 метров брассом в рамках второго этапа Champions Swim Series. Казахстанец Дмитрий Баландин завоевал бронзовую медаль, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 2:10.73. Данный результат позволил ему замкнуть тройку лучших. Победителем же, как и на первом этапе престижного мирового турнира, стал россиянин Антон Чупков. Его финишное время составило 2:08.23.
Вторым завершил дистанцию японец Иппэй Ватанабэ - 2:08.61. Отметим, что ему принадлежит рекорд мира в этой дисциплине, который равняется 2:06.67.
Добавим, что на первом этапе Баландин стал четвертым. Показанное время позволило ему завоевать лицензию на Олимпиаду-2020.
Завершающим серию будет старт в Индианаполисе (США), который пройдет в период с 31 мая по 1 июня.
Фото: Olympic.kz
- Команда Казахстана одержала первую победу на мировых пляжных играх
- Известный американский кикбоксер Дон Дракон Вилсон приедет в Атырау
- Озвучена зарплата тренеров и менеджеров в команде Головкина
- «Тараз» одержал победу над лидером чемпионата страны
- Наставник БК «Астана» признан тренером года в Единой лиге ВТБ
- Женская команда Казахстана по эстафете квалифицировалась на чемпионат мира в Дохе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана