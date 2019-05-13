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Дмитрий Баландин стал третьим на втором этапе Champions Swim Series

13 Мая 2019 04:05 95
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Дмитрий Баландин стал третьим на втором этапе Champions Swim Series

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Будапеште завершились соревнования на дистанции 200 метров брассом в рамках второго этапа Champions Swim Series. Казахстанец Дмитрий Баландин завоевал бронзовую медаль, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 2:10.73. Данный результат позволил ему замкнуть тройку лучших. Победителем же, как и на первом этапе престижного мирового турнира, стал россиянин Антон Чупков. Его финишное время составило 2:08.23.

Вторым завершил дистанцию японец Иппэй Ватанабэ - 2:08.61. Отметим, что ему принадлежит рекорд мира в этой дисциплине, который равняется 2:06.67.

Добавим, что на первом этапе Баландин стал четвертым. Показанное время позволило ему завоевать лицензию на Олимпиаду-2020.

Завершающим серию будет старт в Индианаполисе (США), который пройдет в период с 31 мая по 1 июня. 

 

Фото: Olympic.kz

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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