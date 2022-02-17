Дмитрий Бабенко: на следующую Олимпиаду перед Морозовой можно ставить серьезные задачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер команды Казахстана по конькобежному спорту Дмитрий Бабенко дал оценку выступлений Надежды Морозовой и Екатерины Айдовой на Олимпиаде-2022 на дистанции 1000 метров. В интервью Olympic.kz он отметил обнадеживающий прогресс, передает МИА «Казинформ».

«Последние дни, именно после дистанции 1500 метров, Морозова стала выглядеть лучше технически и физически, конечно же. По ходу подготовки, за две-три недели, у нее были проблемы со спиной. И дома мы не могли никак решить их. Уже здесь, на ОИ, нам помогли коллеги. Буквально вчера-позавчера она показала хорошие секунды. И я был удивлен.

Сегодня она показала немного неожиданный результат. Именно на этой дистанции. Она стала 11-й, хотя там и до третьего места не так далеко. Поэтому рост ее результатов меня радует. Дает надежды на то, что может биться за медали. На следующую Олимпиаду можно ставить серьезные задачи - завоевание награды вполне реально.

Что касается Айдовой, то здесь ситуация сложнее. Ее травма не дает полноценно работать, использовать ее ресурсы. Это давняя травма колена. Мы на нее возлагали надежды. Она ведь была лучшей у нас в спринте. Однако мы понимали, что не все выполнялось. Мы расстроены ее результатом. Для нее это уже четвертая Олимпиада. И она - большая молодец, выступая с такой травмой. Может, другой спортсмен давным-давно закончил бы карьеру, не смог бы найти в себе силы. Но Айдова, повторюсь, молодец.

Что касается резерва, то у нас есть подрастающее поколение. Хорошо себя проявляет в последнее время Алина Дауранова. Надеемся, что на следующей Олимпиаде в Италии она сможет себя показать», - озвучил Бабенко.

Напомним , Морозова в Пекине показала 11-й результат на дистанции 1000 метров. Айдова финишировала 19-й.

Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана