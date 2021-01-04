Для всех партий созданы равные возможности - политолог о выборах депутатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В развитых странах к следующим выборам начинают готовиться сразу же после их проведения. Политические партии нашей страны должны работать тоже по данной схеме. Таким мнением поделился политолог Бауыржан Серикбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агитационная работа в стране началась с 10 декабря прошлого года. В рамках предстоящих выборов наблюдается одна особенность: выборы проходят своевременно. До текущего времени и президентские, и парламентские выборы проходили досрочно и появлялись в обществе такие разговоры как: «мы не подготовились» или «не успели». На предстоящих выборах ни одна партия не может говорить о том, что выборы прошли досрочно и что они не успевают. Для всех партий созданы равные возможности», - сказал политолог Бауыржан Серикбаев в рамках круглого стола «Сайлау-2021: үгіт-насихат трендтері», прошедшего в столице.

Бауыржан Серикбаев отметил, что политические партии Казахстана должны выходить на уровень развитых стран.

«Как процесс происходит в развитых странах? К примеру, если выборы провели 10 января, то уже партии сразу же начинают готовиться к выборам, которые пройдут через пять лет. Они собираются вместе с политологами, экономистами, руководствами партий, общественниками и обсуждают, почему они победили или проиграли выборы, проанализируют, сколько голосов они получили, подведут итоги и начнут подготовку к следующим выборам. Политические партии нашей страны также должны научиться работать по системе. В настоящее время все партии ведут активную работу. К сожалению, некоторые партии действовали только тогда, когда до выборов оставалось 1-1, 5 месяца», - считает политолог.

Напомним, сегодня в столице прошло экспертное обсуждение на тему «Сайлау-2021: үгіт-насихат трендтері» с участием общественных деятелей, политологов, блогеров, представителей гражданского сектора.

Ранее руководитель отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований Алуа Жолдыбалина в ходе обсуждения рассказала, показывает ли эффективность 30% квота для женщин и молодежи в партийных списках.