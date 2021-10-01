Для улучшения положения пожилых людей многое делается в Казахстане - Асия Аканова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В этой связи врач-геронтолог, член алматинского городского филиала партии «Nur Otan», депутат маслихата Алматы Асия Аканова рассказала, как в Казахстане реализуются программы по активному долголетию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Геронтология и гериатрия в Казахстане еще недостаточно развиты. При этом государство активно ведет работу по продлению и повышению качества жизни пожилых людей. К примеру, для реализации Стратегии «Казахстан-2050» была принята Концепция социального развития Республики Казахстан до 2030 года, в которой в качестве одной из приоритетных сфер социальной политики определено улучшение качества жизни пожилых людей. Основными приоритетами в данном направлении ставятся вопросы защиты доходов, доступной медицинской помощи, активного долголетия и безбарьерной среды. Также проводится модернизация пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года», - говорит Асия Аканова.

Она отметила, что еще одним шагом для улучшения навыков лиц старшего возраста стало присоединение в 2010 году Казахстана к Болонскому процессу. Совместно с европейскими странами это позволяет разделять его такие основные ценности, как обучение на протяжении всей жизни. Также, в рамках государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық», особое внимание было уделено мерам по преодолению глобальных вызовов, связанных с ростом продолжительности жизни населения и хронических неинфекционных заболеваний.

По словам Асии Акановой, основу государственной политики Казахстана в области старения населения составляют секторальные подходы, сформулированные в таких секторах государственной политики, как здравоохранение, социальное обеспечение, социальные услуги. Соответствующие документы утверждены Правительством Казахстана и осуществляются во всех перечисленных секторах, а вопросы старения населения и положения людей пожилого возраста являются их составными компонентами.

Спикер напомнила, что в 2018 году управление социального благосостояния Алматы разработало дорожную карту «активное долголетие», в рамках реализации которой был открыт первый пилотный центр активного долголетия.

Кроме того, в 2021 году приказом Министра труда и социальной защиты населения утвержден план мероприятий по улучшению положения пожилых граждан старшего поколения «Активное долголетие» до 2025 года. Согласно плану предусмотрено открытие центров активного долголетия во всех регионах

Сегодня на базе НПО, посредством государственного социального заказа, открыто 19 центров активного долголетия в 9 регионах: в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Туркестанской областях. В Алматинской и Атырауской областях ведутся конкурсные процедуры по закупу услуг НПО в рамках государственного социального заказа.

Напомним, 1 октября в Казахстане ежегодно отмечается Международный день пожилых людей.

