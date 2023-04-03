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    Для тушения пожара на Каспии из Актау прибудет вертолет

    3 Апреля 2023, 23:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Вертолет из Актау прибудет на помощь спасателям для тушения пожара, так как вертолет, который использовали в Атырауской области, попал в аварию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель акима области Жасулан Бисембиев напомнил, что единственный вертолет МИ-8, который принимал участие в тушении пожаров в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря, недавно попал в аварию. При жесткой посадке погибли люди, вертолет находится в негодном состоянии.

    Аким Атырауской области провел переговоры с главой МЧС РК. В итоге достигли договоренности, что в Атырау для помощи спасателям в тушении пожара на побережье Каспийского моря будет направлен вертолет из Актау.

    «Приобретение нового воздушного судна взамен утраченного было намечено на лето. Также мы планируем для усиления системы пожаротушения за счет спонсоров приобрести еще один вертолет», - сообщил Жасулан Бисембиев.

    Напомним, в Атырау в природном резервате «Акжайык» на побережье Каспийского моря загорелись 85 га тростниковых зарослей. Город накрыло смогом. Из-за смога отменили занятия в школах и колледжах Атырау.

    Пожар тушат 70 человек. Жителям города рекомендуют не выходить на улицу.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Регионы Пожар ДЧС Атырау
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